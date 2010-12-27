Псих-рецидивист угрожал подорвать свой дом в Лесколово

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него на крыльце находится емкость со взрывной смесью.

Во вторник, 13 августа, 52-летний житель поселка Лесколово во Всеволожском районе передал ложные сведении о минировании своего дома в СНТ "Путиловец". Мужчина позвонил в полицию в 22:20 и сообщил, что у него на крыльце находится емкость со взрывной смесью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские прибыли на место и не нашли никаких взрывчатых устройств. Зато они выяснили, что звонивший мужчина регулярно посещает психолога и уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники правопорядка передали его медикам, которые отвезли больного человека в Ульяновскую психиатрическую больницу.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В прошлые два раза петербуржец вместо наказания отбывал принудительное лечение у психиатра.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что после чашки кофе с незнакомцем петербурженка лишилась 40 тысяч рублей.

Фото: Pixabay