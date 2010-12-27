После чашки кофе с незнакомцем петербурженка лишилась 40 тысяч рублей

Женщина согласилась, чтобы ее с подругой подвез неизвестный мужчина.

Петербурженка лишились ювелирных украшений после встречи с неизвестным мужчиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что в период с 3 до 6 часов утра 4 августа была вместе со своей приятельницей в одном из петербургских заведений, после чего неизвестный предложил подвести подруг и выпить кофе. По словам 45-летней пострадавшей, после этого она ничего не помнит. Когда женщина пришла в себя, то при ней не было украшений и сумки с деньгами. Общую сумму ущерба оценили в 40 тыс. рублей.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что миллиардера из Петербурга обвиняют в похищении 1,5 млрд рублей.

Фото: pixabay.com