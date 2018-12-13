На улице Блохина водитель грозился зарубить топором своего обидчика

Ссора двух автомобилистов в Петроградском районе закончилась угрозами и размахиванием топора.Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Двое мужчин сцепились 30 апреля во втором часу ночи у дома 6/3 по улице Блохина. Один из водителей ударил другого кулаком в лицо. Молодой 21-летний предприниматель оказался неплохим борцом и "уложил" обидчика на асфальт. Тот в свою очередь подбежал к машине, вытащил из багажника топор и стал угрожать расправой.
Молодой человек не стал дожидаться, пока его зарубят топором, сел в свою машину и уехал. Госномер иномарки зафиксирован. Полиция проводит проверку по заявлению об угрозах.
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Фото: pixabay
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