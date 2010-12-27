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Петербуржца будут судить за жестокое убийство мастера в салоне красоты
Сегодня, 13:45
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Alena_Zinovieva
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Петербуржца будут судить за жестокое убийство мастера в салоне красоты

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Мужчина нанес жертве 30 ударов ножом.

В минувшее воскресенье, 4 ноября, в салоне красоты на Костромском проспекте произошло жестокое убийство мастера маникюра. 27-летний мужчина ворвался в помещение и нанес своей знакомой 30 ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали женщину, ударившую ножом престарелого сожителя.

Фото: Piter.TV

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Теги: жестокое убийство , ножевое ранение , убили мастера маникюра , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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