"Мусор раздора": петербуржца едва не застрелил сосед из-за оставленного пакета у мусоропровода

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Выборгский районный суд Петербурга разбирается в конфликте двух петербуржцев из-за пакета с мусором. Один из мужчин оставил пакет с мусором около мусоропровода, второй стал угрожать ему пистолетом и убийством. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В материалах дела написано, что петербуржец решил вечером вынести мусор, но около мусоропровода сидел его сосед и пил алкоголь. Мужчина решил не конфликтовать с соседом и просто оставил мусорный пакет рядом. Через некоторое время в его дверь позвонил разъяренный сосед. Он выстрелил один раз в воздух, а затем направил оружие в лицо потерпевшему и пообещал застрелить.



Теперь блюститель порядка может провести в тюрьме 2 года.

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Фото: Piter.TV