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"Мусор раздора": петербуржца едва не застрелил сосед из-за оставленного пакета у мусоропровода
Сегодня, 15:23
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nastya960

"Мусор раздора": петербуржца едва не застрелил сосед из-за оставленного пакета у мусоропровода

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Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Выборгский районный суд Петербурга разбирается в конфликте двух петербуржцев из-за пакета с мусором. Один из мужчин оставил пакет с мусором около мусоропровода, второй стал угрожать ему пистолетом и убийством. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. 

В материалах дела написано, что петербуржец решил вечером вынести мусор, но около мусоропровода сидел его сосед и пил алкоголь. Мужчина решил не конфликтовать с соседом и просто оставил мусорный пакет рядом. Через некоторое время в его дверь позвонил разъяренный сосед. Он выстрелил один раз в воздух, а затем направил оружие в лицо потерпевшему и пообещал застрелить. 

Теперь блюститель порядка может провести в тюрьме 2 года.

Ранее на Piter.TV: В магазине на Отважных полиция изъяла алкоголь на 125 тысяч. 
Фото: Piter.TV

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Теги: мусор, отходы, ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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