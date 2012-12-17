Граждане отмечают, что капли краски летят прямо на припаркованные автомобили и прохожих.

Петербуржцы пожаловались на краску, которая слетает с телевизионной башни в Петроградском районе. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает "Фонтанка".

Как отмечают жители Северной столицы, две недели ведутся работы по покраске металлических конструкций телевизионной башни, расположенной на Аптекарском острове. Однако петербуржцам совсем не в радость обновление телебашни. Граждане отмечают, что капли краски летят прямо на припаркованные автомобили и прохожих.

Как отметили граждане, руководство телебашни даже не позаботилось о безопасности местных жителей. Рядом с телебашней нет крупного баннера, который бы уведомил петербуржцев о проведении работ. С трудом, но можно обнаружить уведомительную табличку за забором на участке телевизионной башни.

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Фото: gov.spb.ru