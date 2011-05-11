При этом город все ещё находится в состоянии кадрового дефицита.

Ситуация на рынке труда Северной столицы в целом благоприятная, однако в городе-по прежнему наблюдается дефицит кадров. Об этом заявил глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко на полях ПМЭФ, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Чиновник отметил, что регистрируемая безработица в Петербурге составляет 0,3%, безработица по критериям Международной организации труда –1,7%, что является наиболее низким показателем по стране. Однако квалифицированные работники срочно требуются практически во всех сферах. Чернейко подчеркнул, что эту проблему не получится решить "в лоб". В частности, дефицит наблюдается в сфере ЖКХ, где более 80% вакансий в этой сфере занимают жители Петербурга.

К концу февраля сдвиги были очень серьезными. Сейчас в летний период, когда идет огромный объем работы по уборке пыли, пуха, тоже происходят серьезные процессы по замещению всех вакансий. Дмитрий Чернейко, глава комитета по труду и занятости населения Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что абитуриентам обозначили сроки приёмной кампании петербургских вузов.

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