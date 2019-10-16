Петербуржцы заметили в небе радужное гало

Необычные световые кольца появляются вокруг источника света – чаще всего это Солнце или Луна.

В субботу, 11 июля, в Петербурге бушевал шторм. На следующий день в небе над городом заметили радужное гало. Фотографиями необычного оптического явления жители города поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Утром гало заметили в Ленинградской области, а ближе к 14:00 фотографиями стали делиться и Петербуржцы.

Напомним, гало представляет собой оптическое явление, которое является дисперсией света в кристаллах льда. Световые кольца появляются вокруг источника света – чаще всего это Солнце или Луна.

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Фото: vk.com/spb_today