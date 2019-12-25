Петербуржцы начали скупать продукты бакалейной группы

В "Перекрестке" в Приморском районе заметили опустевшие полки.

Петербуржцы обратили внимание на пустые полки в супермаркетах 9 марта. Речь идет о магазинах X5 Group. В компании объяснили "Фонтанке", в чем дело.

Покупатели стали активно разбирать сахар, предметы женской гигиены, макароны и крупы. Пустые полки были замечены в "Перекрестке".

В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на продукты бакалейной группы, а также на ряд других товаров, включая непродовольственные. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако в силу разных причин не успевают подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года. цитирует пресс-службу компании издание.

Сейчас в X5 Group работают над обеспечением бесперебойных поставок.

Ранее компания X5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заявила, что в Петербурге все магазины обеспечены товарами, с поставками перебоев нет.

Фото: Piter.tv