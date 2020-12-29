Петербуржцы за выходные сдали более 3 тыс. елок на переработку

Более 1700 штук принесли жители Калининского района.

За прошедшие выходные в Петербурге и Ленобласти сдали более трех тысяч елок. Информация появилась в группе "Ёлки, палки и щепа", сбор и переработка хвойных" в социальной сети "ВКонтакте".

Более 1700 штук принесли жители Калининского района, далее идут Пушкинский район (более 200 елок), Фрунзенский (170), Красногвардейский (130). Во Всеволожском районе Ленобласти принесли 120 елочек, в Ломоносовском – 50.

Помимо этого, более 500 деревьев принесли в "Охта Молл", еще более 300 в "МЕГА Парнас" и "МЕГА Дыбенко".

На прошлой неделе с улиц Петербурга начали убирать новогодние украшения.

Фото: ВК/ "Ёлки, палки и щепа", сбор и переработка хвойных