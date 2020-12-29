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С улиц Петербурга начали убирать новогодние украшения
Сегодня, 16:35
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nastya960

С улиц Петербурга начали убирать новогодние украшения

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Гирлянды снимают в ночное время, чтобы не создавать помехи для дорожного движения.

В городе начали убирать новогодние украшения и световые конструкции. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", прошедшей ночью украшения убирали на Невском проспекте и прилегающих улицах.

Гирлянды снимают в ночное время, чтобы не создавать помехи для дорожного движения. Чтобы убрать все елки и декор потребуется около месяца.

В первую очередь от новогодних конструкций будут освобождать улицы, где должны появиться украшения ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Около 90% туристов потерял Петербург в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год, украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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