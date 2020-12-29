С улиц Петербурга начали убирать новогодние украшения

В городе начали убирать новогодние украшения и световые конструкции. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", прошедшей ночью украшения убирали на Невском проспекте и прилегающих улицах.
Гирлянды снимают в ночное время, чтобы не создавать помехи для дорожного движения. Чтобы убрать все елки и декор потребуется около месяца.
В первую очередь от новогодних конструкций будут освобождать улицы, где должны появиться украшения ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Около 90% туристов потерял Петербург в новогодние праздники.
Фото: Piter.TV
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