С улиц Петербурга начали убирать новогодние украшения

Гирлянды снимают в ночное время, чтобы не создавать помехи для дорожного движения.

В городе начали убирать новогодние украшения и световые конструкции. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", прошедшей ночью украшения убирали на Невском проспекте и прилегающих улицах.

Гирлянды снимают в ночное время, чтобы не создавать помехи для дорожного движения. Чтобы убрать все елки и декор потребуется около месяца.

В первую очередь от новогодних конструкций будут освобождать улицы, где должны появиться украшения ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Около 90% туристов потерял Петербург в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV