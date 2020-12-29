Около 90% туристов потерял Петербург в новогодние праздники

Потерю туристов объясняют новогодними коронавирусными ограничениями.

Во вторник, 12 января, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что за прошедшие новогодние праздники Северная столица смогла принять только 10-15% туристов из запланированного потока. Об этом сообщил "Интерфакс".

Более 90% туристов отменили поездку в Петербург: в город приехали в основном те, кто не захотел платить штрафы за возврат авиабилетов, и те, кто запланировал встретить Новый год именно в городе на Неве. Потеря туристов объясняют новогодними коронавирусными ограничениями: театры, музеи не работали, работа ресторанов была ограничена. Туроператоры отмечают, что таких нервных зимних праздников еще не было: туристов приехало в 10 раз меньше, чем обычно.

Не оправдались даже ожидания от продаж туров с кэшбэком — бронировали мало. Люди очень хотели сменить обстановку в каникулы. Но когда в начале декабря городские власти объявили об ограничениях, почти все туры аннулировали пояснила Тюрина.

Но прибывшие туристы вероятно смогли найти себе развлечения: работу продолжали популярные места для прогулок, например, территория Петропавловской крепости. Кроме того, были открыты все популярные объекты Ленобласти – Выборг и Гатчина.

Ранее мы писали, что число заболевших коронавирусом за сутки снизилось в Петербурге на 10%.

Фото: Piter.TV