Число заболевших коронавирусом за сутки снизилось в Петербурге на 10%

Однако за прошедшие сутки увеличилось число летальных исходов.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 2 731 новый случай заражения COVID-19, сообщил оперштаб во вторник, 12 января.

Суточный прирост заражения снизился почти на 10% по сравнению с понедельником, тогда было зарегистрировано 3 004 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Однако число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось. За прошедшие сутки скончались 68 человек, а днем ранее – 42.

Напомним, что в Ленинградской области за сутки коронавирус подтвердился у 218 человек.

Фото: Piter.TV