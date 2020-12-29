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Число заболевших коронавирусом за сутки снизилось в Петербурге на 10%
Сегодня, 15:26
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smirenny

Число заболевших коронавирусом за сутки снизилось в Петербурге на 10%

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Однако за прошедшие сутки увеличилось число летальных исходов.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 2 731 новый случай заражения COVID-19, сообщил оперштаб во вторник, 12 января. 

Суточный прирост заражения снизился почти на 10% по сравнению с понедельником, тогда было зарегистрировано 3 004 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Однако число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось. За прошедшие сутки скончались 68 человек, а днем ранее – 42. 

Напомним, что в Ленинградской области за сутки коронавирус подтвердился у 218 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, число заболевших коронавирусом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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