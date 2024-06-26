Спортсменов из Петербурга наградили на велогонке "Пять колец Москвы"

В течение четырех дней участники из России и Беларуси соревновались в индивидуальной и групповых гонках.

В Москве завершилась главная многодневная велогонка страны, в которой приняли участие и петербуржцы. Спортсмены из разных команд проехали 577 км по живописным местам города, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на информацию от Федерации велосипедного спорта России.

В течение четырех дней участники из России и Беларуси соревновались в индивидуальной и групповых гонках, борясь за титул чемпиона популярной веломногодневки "Пять колец Москвы".

На олимпийской трассе в Крылатском победил Илья Щегольков из Орловской области. Второе место занял гонщик из Московской области Михаил Фокин, а третье место досталось Ивану Смирнову из Петербурга, который представлял команду "Локосфинкс".

В генеральной классификации победителем стал Лев Гонов из Петербурга, также представлявший команду "Локосфинкс". На втором месте оказался Иван Смирнов из Петербурга, а третье место занял Илья Щегольков.

Также стали известны имена победителей этапов:

22 июня – пролог – Гребной канал, 3,8 километра – Лев Гонов (Петербург, "Локосфинкс");

23 июня – I этап – "Воробьевское кольцо", 131,2 километра – Иван Смирнов (Санкт-Петербург, "Локосфинкс");

24 июня – II этап – "Крылатское кольцо", 122,4 километра – Илья Щегольков (Орловская область);

25 июня – III этап – "Кленовское кольцо", 156,8 километра – Сергей Ростовцев (Тульская область);

26 июня – IV этап – "Крылатское кольцо", 149,6 километра – Илья Щегольков (Орловская область).

Фото: предоставлено Федерацией велосипедного спорта России