Петербуржцы выстроились в очередь за загранпаспортами в Выборгском районе

В четверг, 7 апреля, в Выборгском районе Петербурга горожане выстроились в огромную очередь на получение загранпаспортов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Желающие забрать загранпаспорта выстроились в очередь и вышли за пределы здания МФЦ, даже заняли пешеходную дорожку. Отделение было полностью наполнено людьми. Многие петербуржцы не дожидались очереди и уходили.
Горожанам требовалось ждать более часа, чтобы забрать документы.
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Фото: pixabay
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