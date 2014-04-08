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Петербуржцы выстроились в очередь за загранпаспортами в Выборгском районе
Сегодня, 19:39
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Петербуржцы выстроились в очередь за загранпаспортами в Выборгском районе

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Многие петербуржцы не дожидались очереди и уходили. 

В четверг, 7 апреля, в Выборгском районе Петербурга горожане выстроились в огромную очередь на получение загранпаспортов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Желающие забрать загранпаспорта выстроились в очередь и вышли за пределы здания МФЦ, даже заняли пешеходную дорожку. Отделение было полностью наполнено людьми. Многие петербуржцы не дожидались очереди и уходили. 

Горожанам требовалось ждать более часа, чтобы забрать документы. 

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Фото: pixabay

Теги: загранпаспорта, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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