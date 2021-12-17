Рефинансирование – возможность снизить долговую нагрузку

Если текущий платеж неподъемный для семейного бюджета, можно получить кредит на более долгий срок в другом банке.

Рефинансирование кредита снижает долговую нагрузку и помогает сэкономить. Если текущий платеж неподъемный для семейного бюджета, можно получить кредит на более долгий срок в другом банке. К тому же, со временем ставки могут снижаться. И рефинансирование позволяет сократить переплату.

Чем полезно перекредитование?

Помогает не выйти в просрочку. Это позволяет сохранить хорошую кредитную историю.

Дает возможность получить дополнительные наличные. Конкуренция среди банков высока, они борются за клиентов. Иногда это выражается в предложении дополнительных наличных по той же ставке, по которой проведено рефинансирование.

Можно рефинансировать несколько кредитных продуктов в разных банках.

Некоторые заемщики не понимают разницы между рефинансированием, реструктуризацией и оформлением нового продукта. Реструктуризация – это изменение условий уже действующего продукта. Рефинансирование же открытие новой кредитной линии.

Но необходимо подтвердить, что деньги пойдут именно на закрытие предыдущих кредитов. Стоит отметить, что банк не всегда идет на рефинансирование своих же клиентов. Так как зачастую это подразумевает применение более низкой процентной ставки.

Перекредитовать можно самые различные обязательства:

Кредитную карту.

Потребительский кредит.

Автомобильный.

Ипотеку.

Прочие займы.

Но есть виды обязательств, которые банки не берутся перекредитовать. Это обязательства перед МФО, реструктуризованные кредиты, в том числе кредитные каникулы. Некоторые банки не работают с обязательствами определенных конкурентов. Также не удастся рефинансировать кредит финансового учреждения, у которого отозвана лицензия, либо аннулирована, не получена и т. д.

Требования к заемщику

Отсутствие текущих просроченных платежей. Активных просрочек быть не должно, иначе ни одно учреждение не возьмется за перекредитование.

Отсутствие просрочки за предыдущий год.

Минимальная сумма задолженности.

Старый кредит уже должен выплачиваться несколько месяцев. Таким образом новый займодатель удостоверяется в платежеспособности клиента.

Порядок рассмотрения анкеты

Как правило, заявки кандидатов проверяются программой в автоматическом режиме. Она сверяет указанные данные с официальными базами. Иногда проводится и ручная проверка. Заемщик должен предоставить паспорт, СНИЛС. Иногда требуется трудовая книжка и справка 2НДФЛ.

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