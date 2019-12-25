С начала 2021 года Сбербанк на Северо-Западе в два раза нарастил рефинансирование потребительских кредитов других банков

Лидерами по приросту стали Псковская, Архангельская, Новгородская области и Республика Карелия.

За семь месяцев текущего года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Сбербанке на Северо-Западе вырос на 70% и составил 15 млрд рублей. Из этой суммы третья часть приходится на Петербург, сообщила пресс-служба банка.

Лидерами по приросту стали Псковская, Архангельская, Новгородская области и Республика Карелия. Количество выданных кредитов по программе рефинансирования там увеличилось в два раза, по сравнению с первыми семи месяцами прошлого года.

Популярность и востребованность программ рефинансирования растет с каждым годом. Люди стали больше доверять этому продукту, потому что выгода от грамотного перекредитования очевидна: снижается ставка и соответственно финансовая нагрузка на заемщика. Также можно продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. В Сбербанке услуга доступна онлайн, без очередей и справок. Удобный процесс и выгодные ставки позволяют нашим клиентам за считанные минуты получить денежные средства и снизить свои кредитные платежи. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

До конца сентября 2021 года потребительский кредит на рефинансирование в Сбербанке можно оформить по рекордно низкой ставке – от 8,9%. Такие условия доступны по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей. Для кредитов до 1 млн рублей нижняя граница ставки в таком случае составляет 10,9%.

Оценить возможности для взятия кредита и определить сумму, которую одобрит банк, можно при помощи сервиса "Кредитный потенциал".

Фото: Piter.TV