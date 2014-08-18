Сбербанк рассказал о росте рефинансирования потребительских кредитов на Северо-Западе

С января по ноябрь 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос на 50%.

С января по ноябрь 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,6 млрд рублей. Из них третья часть – в Санкт-Петербурге. В количественном выражении прирост по СЗФО – 53%, по Петербургу – 50%.

При оформлении рефинансирования онлайн не нужны никакие справки, процесс занимает считанные минуты. Можно объединить несколько кредитов в один — уменьшить платежи и ставку. Также каждый год мы запускаем новогодние акции на разные продукты банка. В этот раз, кроме ожидаемых предложений, специальные условия доступны и на рефинансирование кредитов. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев Сбер предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9%годовых по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование". Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря.

С 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

Фото: Piter.TV