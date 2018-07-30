В День ВМФ Ольга Бузова раздала сотни автографов

Телеведущая и певица встретилась с поклонниками в ТЦ "Галерея".

День Военно-морского флота запомнится петербуржцам и гостям города не только красочным парадом, но и общением с известными артистами. Например, в воскресенье, 29 июля, в торговом центре "Галерея" поклонники могли пообщаться с Ольгой Бузовой.

Стоит отметить, что желающих получить автограф певицы, было немало. В этот день исполнительница расписалась на сотнях открыток и сделала множество фотографий с поклонниками. Кроме того, фанаты спели вместе с Бузовой несколько ее самых известных хитов.

В это же время на Дворцовой площади выступали Олег Газманов, Александр Розенбаум и другие артисты. Завершился праздник красочным салютом.

Видео: Instagram / nikmakser