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Alena_Zinovieva
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В День ВМФ Ольга Бузова раздала сотни автографов

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Телеведущая и певица встретилась с поклонниками в ТЦ "Галерея".

День Военно-морского флота запомнится петербуржцам и гостям города не только красочным парадом, но и общением с известными артистами. Например, в воскресенье, 29 июля, в торговом центре "Галерея" поклонники могли пообщаться с Ольгой Бузовой.

Стоит отметить, что желающих получить автограф певицы, было немало. В этот день исполнительница расписалась на сотнях открыток и сделала множество фотографий с поклонниками. Кроме того, фанаты спели  вместе с Бузовой несколько ее самых известных хитов.

В это же время на Дворцовой площади выступали Олег Газманов, Александр Розенбаум и другие артисты. Завершился праздник красочным салютом.

Видео: Instagram / nikmakser

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Теги: день вмф , ольга бузова , праздничный концерт , тц галерея
Категории: Лента новостей Новости России Картина дня

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