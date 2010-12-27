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Петербуржцы вышли на митинг в защиту Муринского парка
Сегодня, 20:35
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы вышли на митинг в защиту Муринского парка

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Согласованный народный сход проходит в Калининском районе.

Во вторник, 13 августа, петербуржцы собрались на согласованный народный сход в Калининском районе. Об горожане этом сообщают в соцсетях. 

Жители города на Неве требуют прекратить застройку Муринского парка. На акцию пришли около 500 человек. На месте также работают правоохранители.

Наш митинг в разгаре!  500 жителей вышли на митинг

сообщают организаторы в соцсетях

В конце мероприятия петербуржцы намерены подписать резолюцию и направить ее в Смольный.

Напомним, что ранее трое вице-губернаторов Петербурга получили выговор за нарушение порядка при реализации проекта благоустройства Муринского парка. Глава города заявил, что будет жестко требовать от Эдуарда Батанова, Николая Бондаренко и Николая Линченко соблюдения порядка согласования подобных проектов с петербуржцами. Отметим, что после замечания от властей города вырубка деревьев в парке прекратилась.

Ранее мы сообщали о том, что марш в поддержку сестер Хачатурян не состоится.

Фото:За сохранение Муринского парка

Теги: митинг спб, муринский парк, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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