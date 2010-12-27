Петербуржцы вышли на митинг в защиту Муринского парка

Во вторник, 13 августа, петербуржцы собрались на согласованный народный сход в Калининском районе. Об горожане этом сообщают в соцсетях.
Жители города на Неве требуют прекратить застройку Муринского парка. На акцию пришли около 500 человек. На месте также работают правоохранители.
Наш митинг в разгаре! 500 жителей вышли на митинг
сообщают организаторы в соцсетях
В конце мероприятия петербуржцы намерены подписать резолюцию и направить ее в Смольный.
Напомним, что ранее трое вице-губернаторов Петербурга получили выговор за нарушение порядка при реализации проекта благоустройства Муринского парка. Глава города заявил, что будет жестко требовать от Эдуарда Батанова, Николая Бондаренко и Николая Линченко соблюдения порядка согласования подобных проектов с петербуржцами. Отметим, что после замечания от властей города вырубка деревьев в парке прекратилась.
Ранее мы сообщали о том, что марш в поддержку сестер Хачатурян не состоится.
Фото:За сохранение Муринского парка
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