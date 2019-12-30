Петербуржцы продолжают крещенские купания

Первые купания прошли еще вчера.

Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение. Священнослужители провели чин освящения воды, чтобы верующие смогли совершить омовение.

В Петербурге обустроены 22 купели.

Отметим, что крещенские купания начались в городе задолго до полуночи. Уже 18 января у набережной Лейтенанта Шмидта выстроилась очередь желающих окунуться в купель - она работала до 5 часов утра 19 января, и снова начнет работу с 10:00.

Для желающих окунуться оборудованы места для переодевания, безопасный спуск к воде, обогрев в двух автобусах, а также предоставлена возможность выпить горячий чай.

Ранее мы сообщили, что эксперты рассказали, как правильно купаться на Крещение.

Фото: ВКонтакте