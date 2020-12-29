  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы ужаснулись массовому сбросу хлеба в реку Карповку
Сегодня, 16:21
212
smirenny

Петербуржцы ужаснулись массовому сбросу хлеба в реку Карповку

0 0

Место облюбовали утки, голуби и другие птицы.

В субботу, 2 января, петербуржец, состоящий в закрытой группе "Петроградская диаспора" в Facebook, поделился фотографиями почти сотни багетов в реке Карповке. 

Хлеб прибился  к одному из лестничных спусков набережной, место облюбовали птицы. Инцидент ужаснул очевидца. В комментариях горожане возмутились массовым сбросом хлеба в реку и пытаются понять, кто и зачем это сделал. Некоторые пытаются найти в ситуации долю юмора. Один из жителей района пошутил, что уткам накрыли новогодний стол.

В комитете по природопользованию инцидент пока не прокомментировали. Напомним, что хлеб для подкормки птиц является не самым лучшим продуктом. 

Ранее мы писали, что петербуржцам показали спящих сов с Елагина острова.

Фото: Facebook / Петроградская диаспора

Теги: загрязнение реки, массовый сброс хлеба в карповку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
vladanines
Сегодня 16:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии