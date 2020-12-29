Петербуржцы ужаснулись массовому сбросу хлеба в реку Карповку

Место облюбовали утки, голуби и другие птицы.

В субботу, 2 января, петербуржец, состоящий в закрытой группе "Петроградская диаспора" в Facebook, поделился фотографиями почти сотни багетов в реке Карповке.

Хлеб прибился к одному из лестничных спусков набережной, место облюбовали птицы. Инцидент ужаснул очевидца. В комментариях горожане возмутились массовым сбросом хлеба в реку и пытаются понять, кто и зачем это сделал. Некоторые пытаются найти в ситуации долю юмора. Один из жителей района пошутил, что уткам накрыли новогодний стол.

В комитете по природопользованию инцидент пока не прокомментировали. Напомним, что хлеб для подкормки птиц является не самым лучшим продуктом.

Ранее мы писали, что петербуржцам показали спящих сов с Елагина острова.

Фото: Facebook / Петроградская диаспора