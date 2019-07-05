Петербуржцы устроили заплыв у Троицкого моста

Около десятка людей пришли на берег Петропавловской крепости, чтобы искупаться в Неве.

Ранним утром 8 июля в центре Петербурга заметили "моржей". Около десятка людей, среди которых были и женщины, и мужчины, пришли на берег Петропавловской крепости, чтобы искупаться в Неве. Об этом пишет "Фонтанка".

Любителей закаливания можно было увидеть в воде у Троицкого моста. Одни для заплыва выбрали размеренный брасс, другие предпочли кроль на спине.

Стоит отметить, что купальщиков никто не пытался вытащить из воды на берег. Катера спасателей рядом не наблюдалось.

Ранее мы писали, что петербургские моржи борются с коронавирусом с помощью закаливания.

Фото: "Фонтанка"