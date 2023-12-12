Петербуржцы предпочли закупать школьные товары на маркетплейсах

Пик спроса пришелся на две последние декады августа.

Жители Санкт-Петербурга в 2024 году стали чаще покупать школьные товары на маркетплейсах. Онлайн-продажи выросли от 20 до 80% в некоторых категориях товаров. Об этом пишет "РБК-Петербург".

В этом году также наблюдался традиционный рост активности потенциальных потребителей перед началом нового учебного года пришёлся на неделю, включающую последние дни августа и самые первые дни сентября, прокомментировал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Например, по оценке Willdberries, в августе 2024 года петербуржцы купили на 80% больше предметов канцелярии (пеналы, дневники, ручки, карандаши и т. д.), чем за последний месяц лета 2023 года. На Ozon жители Петербурга предпочли покупать школьную форму для мальчиков и девочек. Кроме того, школьные рюкзаки жители Санкт-Петербурга в 2024 году стали покупать на 35% чаще, чем годом ранее.

Ранее Piter.TV сообщал, что состоялось торжественное открытие Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина.

Фото: Piter.TV