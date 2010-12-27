В июне петербуржцы стали меньше искать работу

В июне жители Петербурга стали искать работу на 8% меньше по сравнению с маем. Количество вакансий увеличивается, а количество резюме сокращается, сообщила "Gazeta.SPb" с ссылкой на экспертов "HeadHunter".
В среднем, конкуренция снизилась до шести резюме на одну вакансию. Аналитики связали такой спад с сезонностью.
В тоже время, конкуренция среди топ-менеджеров, чиновников и студентов по-прежнему серьезная – на одну вакансию соответственно приходятся около 13,5, 12,3 и 10,4 резюме.
Также эксперты отметили, что в городе не хватает не хватает программистов, медиков, банкиров и страховых агентов. А самую высокую заработную плату предлагают системным архитекторам – работодатель готов предоставить им оклад от 300 тысяч рублей.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Роструде напомнили порядок оплаты работающим за отпускников.
Фото: Pixabay
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