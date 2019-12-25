Прирост за 2018 и 2019 год составил в Петербурге 180 производств по алиментам.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что петербуржцы стали чаще уклоняться от выплаты алиментов. Об этом сообщает заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Владимир Хачатурян.

По его словам, за 2018 и 2019 года в Северной столице прирост по соответсnвующим делам составил 180 производств. Отмечается, что к должникам по алиментам применяют запред на выезд заграницу.

"Указанные меры значительно влияют на взыскание, что отражается в отчетах", — отметил Хачатурян.

В настоящее время на контроле Федеральной службы судебных приставов числится более 800 тысяч должников.

Ранее мы сообщали о том, что за доминиканский ром с кокаином петербуржцы получили крупные сроки.

Фото:pixabay