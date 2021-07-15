Петербуржцы стали чаще снимать коттеджи посуточно

Средняя стоимость аренды загородного дома составила 7 тыс. рублей в сутки.

Сегодня, 6 июля, стало известно о том, что спрос на посуточную аренду коттеджей вырос среди петербуржцев в июне на 25%. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на аналитиков "Авито Недвижимости".

Средняя стоимость аренды загородного дома составила 7 тыс. рублей в сутки, что ниже уровня цен по России на аналогичную недвижимость. По сравнению с маем этого года и июнем 2022-го ставки почти не изменились.

Росту спроса на аренду загородных объектов по сравнению с маем 2023 года поспособствовал ряд факторов: это и период выпускных в школах и вузах, и начало сезона отпусков, что видно по большей динамике курортных регионов, а также рост числа предложений на платформе, и развитие сервиса онлайн-бронирования объектов для краткосрочной аренды. Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости"

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