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Alena_Zinovieva
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Петербуржцы спорят, можно ли есть выловленную в Неве рыбу

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Горячий спор между горожанами разгорелся в социальных сетях.

Горячий спор разгорелся между жителями Петербурга в социальных сетях. Горожане выясняют, можно ли есть выловленную в Неве рыбу. Мнения по этому поводу разделились.Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Одни написали, что в реке водится "радиоактивная" рыба, которую ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Другие уверены, что съесть такой улов можно, однако насколько он будет полезен для организма, неизвестно. Третьи регулярно ловят в Неве рыбу и едят ее за милую душу.

Отметим, что спор разгорелся под одной из видеозаписей, опубликованной в паблике "Признавашки ДТП и ЧП". На ролике петербуржцы поймали большого леща. Скорее всего, они не побрезгуют его съесть.

Ранее мы писали, что в "Автово" Красненькая речка стала ядовито-зеленого цвета.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП

Теги: петербургские рыбаки , рыба в неве , спор
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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