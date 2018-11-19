Петербуржцы спасли большого рыжего кота с островка на Обводном канале

Как кот очутился на этом островке под мостом непонятно.

В Петербурге возле Обводного канала под Американскими мостами сотрудники "Кошкиспас" помогли вытащить из беды домашнего рыжего кота. Сейчас его к себе на передержку взяли участники группы "Спасем рыжиков". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Молодой домашний рыжий кот непонятным образом очутился на маленьком островке суши в нескольких сантиметрах от Обводного канала, под Американскими мостами. очевидцы

Мимо проходившие люди вызвали сотрудников команды "Кошкиспас". Котика вытащили, он оказался цел и невредим. Кот очень красивый и пушистый, на бродячего не похож. Питомца пока приютили в группе "Спасем рыжиков".

Ранее коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения.

Фото и видео: ВК/ Спасем Рыжиков