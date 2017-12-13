Петербуржцы спасают уток от "мазутной" смерти

Аварийная бригада подведомственного Смольному "Пиларна" сегодня, 15 ферваля, собрала 1300 килограммов нефтеводяной смеси на поверхности реки Сосновки. Также выставлены боновые ограждения, которые не дают пятну распространяться. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.
Однако жители район беспокоятся не только за чистоту воды, но и за прикормленных уток. Птицы зимуют в Новознаменском парке и прилетают на заводь. По словам читателя "Фонтанки", в час дня прилетевшие на кормежку утки оказались облиты маслом.
"Самую слабую утку поймали и в домашних условиях пытаемся отмыть хозяйственным мылом", – рассказал читатель. Спасателям удалось удалить моторное масло с тела птицы. Её высушили и отпустили на волю.
Фото: "Фонтанка"