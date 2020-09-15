Петербуржцы снимают фильм о блокаде для американских школьников

Американская сторона взяла на себя финансовое обеспечение проекта.

Учебный фильм для американских школьников о Второй мировой войне в целом — и о Великой Отечественной в частности, куда войдёт история блокады Ленинграда, снимают в Петербурге. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Над фильмом работает патриотическое объединение "Ленрезерв". Как рассказал руководитель Анатолий Бернштейн, летом к нему обратились друзья из США. Они видели онлайн-выставку патриотического объединения, она им понравилась. Они попросили снять фильм о ВОВ, так как их дети плохо знают эту историю.

Американская сторона взяла на себя финансовое обеспечение проекта. Все тексты будут редактировать продюсеры ВВС и историки. Показ картины планируется во Франции и США.

На прошлой неделе в Петербурге прошли поминальные блокадные чтения.

Фото: Д. М. Трахтенберга (Википедия)