"Новая Голландия" организует сбор новогодних елей

Деревья отправятся диким животным.

В Петербурге заработает еще один пункт по приему ненужных елей. Сбор новогодних елей организует "Новая Голландия", сообщили на странице пространства "ВКонтакте" 13 января.

После сбора деревья измельчат и отправят в карантинный центр для диких животных "Велес" и конный клуб "Кентаврик".

"Ёлку можно будет оставить на специальной площадке за "Бутылкой" рядом с контейнерами для раздельного сбора 14, 15 и 16 января с 10:30 до 22:00", — говорится в сообщении.

Перед тем, как сдать деревья, петербуржцев попросили убедиться, что елка очищена от пленки, мишуры и других украшений.

Ранее Piter.TV рассказал о переработке новогодних елей в помощь диким животным.

Фото: vk.com/spb_today