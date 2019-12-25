Петербуржцы смогут летать в Геленджик до октября

Прямые рейсы оставили из-за высокого спроса.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что прямые рейсы из Петербурга в Геленджик продлят до 11 октября текущего года.

Полетную программу планировали завершить в конце сентября, но так как пассажиропоток и спрос выросли, планы поменяли. Расписание оставили также без изменений. Время в пути составляет около трех часов. Сообщается, что перелеты выполняются на судах Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток на данном направлении увеличился на 55%.

Ранее мы писали, что между Хабаровском и Петербургом возобновятся прямые перелеты.

Фото: Piter.TV