Одна из городских фирм заключила более 100 контрактов лизинга ГБО с разными таксомоторными парками.

Как стало известно 12 июля, петербуржцы смогут арендовать газовое оборудование для авто. Так, одна из городских фирм планирует в текущем году заключить 8 тысяч договоров на лизинг газовых установок для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

Спрос объясняется тем, что 1 километр пробега на метане равен 1 рублю, а вот даже экономичные автомобили для перевозки пассажиров тратят около трех рублей за километр. Окупаемость газобаллонного оборудования у автомобилиста занимает около четырех лет, а для такси этот срок составляет около шести месяцев.

Федеральное и региональное правительство стараются предоставлять различные субсидии при переводе авто на газ. Так, из бюджета страны готовы компенсировать две трети от затрат на установку ГБО, а Ленобласть предоставляет 50% скидку тем жителям, чьи машины ездят на газе.

Ранее мы писали, что эксперт назвал плюсы перевода машины с бензина на газ.

Фото: Piter.tv