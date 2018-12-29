Петербуржцы сдали 220 литров крови в новогодние праздники

Донорами стали 496 человек.

Во время новогодних каникул пункты переливания крови приняли около 600 человек, 496 из которых стали донорами. Пункты переливания крови принимали доноров 30 декабря и со 2 по 6 января. Об этом сообщает служба крови Северной столицы.

Доноров в праздничные дни принимали Городская станция переливания крови, ОПК ПСПбГМУ им. Павлова, ОПК Городской больницы №31, ОПК Городской больницы №15, ОПК Александровской больницы и Станция переливания крови НМИЦ им. В.А. Алмазова. Таким образом за данный период 496 человек стали донорами и городские запасы пополнились на 223 литра крови. После полной проверки вся кровь будет отправлена в медицинские учреждения Санкт-Петербурга для лечения пациентов.

Донором может стать любой дееспособный гражданин России в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг. У донора не должно быть никаких медицинских противопоказаний.

Ранее на Piter.TV: День донора в России: интересные факты.

Фото: pixabay