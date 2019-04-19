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Петербуржцы в воскресенье заполнили кладбища, несмотря на запрет
Сегодня, 8:34
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nastya960

Петербуржцы в воскресенье заполнили кладбища, несмотря на запрет

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В Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища.

Несмотря на запрет на посещение кладбищ в Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые горожане в Вербное воскресенье все равно устремились туда. Некоторые пролезали даже через узкие дырки в заборе. Об этом написал возмущенный очевидец в группе "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Кладбища закрыли. Но народ это не останавливает,

– написано в посте

Многие посещали кладбища вдвоем, кто-то вовсе приходил с детьми. В комментариях многие петербуржцы не оценили такое поведение.

Фото: Piter.TV

Теги: кладбища
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Павлов Саша
Сегодня 9:15

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