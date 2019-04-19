Петербуржцы в воскресенье заполнили кладбища, несмотря на запрет

Несмотря на запрет на посещение кладбищ в Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые горожане в Вербное воскресенье все равно устремились туда. Некоторые пролезали даже через узкие дырки в заборе. Об этом написал возмущенный очевидец в группе "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Кладбища закрыли. Но народ это не останавливает,
– написано в посте
Многие посещали кладбища вдвоем, кто-то вовсе приходил с детьми. В комментариях многие петербуржцы не оценили такое поведение.
Фото: Piter.TV
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