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Кирилл Соловейчик попросил увеличить финансирование кладбищ Петербурга
Сегодня, 18:44
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Кирилл Соловейчик попросил увеличить финансирование кладбищ Петербурга

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Общая дополнительная потребность комитета по промышленной политике составила 6,7 млрд рублей.

Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил о необходимости выделить дополнительные средства на городские кладбища. Об этом он рассказал в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2023 год.

По подсчетам Соловейчика, необходимо 163 млн рублей. По запросам горожан, необходимо навести порядок и покрасить объекты. 
Комитет финансов согласился, что эту доппотребность необходимо удовлетворить. Депутат Михаил Амосов ("Справедливая Россия — За правду") заметил, что получает так много связанных с кладбищами обращений от граждан, как никогда не получал.

Общая дополнительная потребность комитета по промышленной политике составила 6,7 млрд рублей. Значительную часть этих средств планируется направить в подведомственные фонды.

Фото: Piter.tv


 

Теги: кладбища, соловейчик, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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