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Петербуржец приютил 38 кошек, которых бросили хозяева
Сегодня, 11:59
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец приютил 38 кошек, которых бросили хозяева

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Изначально молодому человеку пообещали, что кошек заберут, однако спустя две недели их хозяева так и не объявились.

Житель Петербурга ищет новый дом для 38 кошек, которых взял на передержку в конце мая. Хозяева животных пообещали молодому человеку, что вскоре их заберут. Однако спустя две недели они так и не объявились. Об этом сообщается в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

На данный момент кошки живут в квартире родителей парня, которые пока не подозревают о неожиданных "гостях", так как находятся в отъезде. Также молодой человек опасается реакции соседей, которые также не в курсе ситуации.

Петербуржец уже договорился с приютами, которые заберут животных. А пока он вынужден самостоятельно их кормить. Неравнодушные пользователи интернета перечисляют ему деньги на корм и лотки.

Ранее мы писали, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит этому своих котят.

Фото: Facebook / "Петроградская диаспора"

Теги: животные, кошки
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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