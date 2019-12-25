Петербуржец приютил 38 кошек, которых бросили хозяева

Изначально молодому человеку пообещали, что кошек заберут, однако спустя две недели их хозяева так и не объявились.

Житель Петербурга ищет новый дом для 38 кошек, которых взял на передержку в конце мая. Хозяева животных пообещали молодому человеку, что вскоре их заберут. Однако спустя две недели они так и не объявились. Об этом сообщается в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

На данный момент кошки живут в квартире родителей парня, которые пока не подозревают о неожиданных "гостях", так как находятся в отъезде. Также молодой человек опасается реакции соседей, которые также не в курсе ситуации.

Петербуржец уже договорился с приютами, которые заберут животных. А пока он вынужден самостоятельно их кормить. Неравнодушные пользователи интернета перечисляют ему деньги на корм и лотки.

Ранее мы писали, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит этому своих котят.

Фото: Facebook / "Петроградская диаспора"