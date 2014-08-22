Петербуржцы приглашены повлиять на развитие велосипедной инфраструктуры города

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предлагает горожанам активно участвовать в формировании будущей велосипедной инфраструктуры города.

Специальная анкета, разработанная комитетом, позволяет оценить состояние уже проложенных велосипедных дорожек и указать места, где необходимо создать новые. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

С учетом возрастающей популярности велосипедов в качестве ежедневного средства передвижения, разработка концепции велоинфраструктуры стала важным заданием для городских властей. Концепция была начата еще весной этого года и включает перечень основных направлений будущих велосипедных маршрутов, с учетом планов градостроительного развития города.

Не хватает инфраструктуры на мостах: Троицкий, Дворцовый, Биржевой, Литейный. Они все без велоинфраструктуры. Там велосипедисты в зависимости от опыта ездят либо между машинами, либо рядом с машинами. Либо которые неопытные они ездят с пешеходами что очень неудобно Павел Коржавин, велосипедист

Важной частью разработки концепции является вовлечение максимального числа горожан в составление плана. Комитет по транспорту опубликовал социологический опрос, который уже прошли около двух тысяч человек. Опрос, представленный на официальном сайте администрации города, позволяет жителям выразить свои предпочтения и предложения относительно будущей велосипедной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд помиловал иностранца, похитившего велосипеды

Фото: pxhere