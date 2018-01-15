Петербуржцы предупредили об открытых люках на Задворской улице

Комментаторы считают, что люки украли.

Во Фрунзенском районе Петербурга заметили шесть открытых люков. Очевидец предостерег петербуржцев от возможных неприятных ситуаций и поделился информацией в социальных сетях.

По словам свидетеля, на Задворной улице на протяжении километра было обнаружено шесть открытых люков, крышек рядом не было, также отсутствовали предупреждающие знаки.

Комментаторы считают, что теперь люки стоит искать в ближайших пунктах приема металла, однако настоящая причина их исчезновения пока неизвестна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершили ремонт Фонтанной улицы за 7,5 млн.

Фото: vk.com/spb_today