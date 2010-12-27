На Среднеохтинском проспекте иномарка провалилась в люк

Коммунальщики не успели закрыть колодец, и иномарка залетела колесом в открытый люк.

На Среднеохтинском проспекте водитель иномарки залез колесом в открытый люк. Владелец железного коня в ироничной форме поблагодарил коммунальщиков за увлекательное приключение.

Сам автомобилист рассказал, что после произошедшего машине потребуется ремонт. В комментариях пользователи посоветовали вызвать ДПС, чтобы зафиксировать нарушение и потом обратиться в суд за компенсацией.

Еще один интернет-пользователь в комментариях указал, что видел открытый люк на проспекте Косыгина в правом ряду проезжей части.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург