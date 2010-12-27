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На Среднеохтинском проспекте иномарка провалилась в люк
Сегодня, 16:20
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TretyakovaS

На Среднеохтинском проспекте иномарка провалилась в люк

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Коммунальщики не успели закрыть колодец, и иномарка залетела колесом в открытый люк.

На Среднеохтинском проспекте водитель иномарки залез колесом в открытый люк. Владелец железного коня в ироничной форме поблагодарил коммунальщиков за увлекательное приключение. 

Сам автомобилист рассказал, что после произошедшего машине потребуется ремонт. В комментариях пользователи посоветовали вызвать ДПС, чтобы зафиксировать нарушение и потом обратиться в суд за компенсацией.

Еще один интернет-пользователь в комментариях указал, что видел открытый люк на проспекте Косыгина в правом ряду проезжей части.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария, дтп, новости петербурга, новости спб, открытый люк, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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