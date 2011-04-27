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Петербуржцы пожаловались на плохой урожай грибов
Сегодня, 10:06
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Петербуржцы пожаловались на плохой урожай грибов

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Причиной отсутствия грибов в лесу стала летняя засуха.

Жители Петербурга пожаловались на маленький урожай грибов в лесу. По мнению горожан, из-за жары и нехватки осадков грибы не смогли вырасти. Об этом они рассказали в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Любители тихой охоты отметили, что иногда на опушках встречаются подберезовики, лисички, белые. Но грибы есть не стоит, так как солнце их иссушило. 

Зато грибники порадовались количеству ягод в лесу. В этом году можно найти много малины, красной смородины и голубики.

Лес сухой, боровой, только для фото, подосиновики 50 / 50. Гриба совсем мало, нужны дожди.

Подписчица группы "Грибы и грибники СПб"

Ранее на Piter.tv: стало известно, каким будет грибной сезон в этом году в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб

Теги: грибники, грибы, засуха, лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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