Петербуржцы пожаловались на плохой урожай грибов

Причиной отсутствия грибов в лесу стала летняя засуха.

Жители Петербурга пожаловались на маленький урожай грибов в лесу. По мнению горожан, из-за жары и нехватки осадков грибы не смогли вырасти. Об этом они рассказали в группе "Грибы и грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Любители тихой охоты отметили, что иногда на опушках встречаются подберезовики, лисички, белые. Но грибы есть не стоит, так как солнце их иссушило.

Зато грибники порадовались количеству ягод в лесу. В этом году можно найти много малины, красной смородины и голубики.

Лес сухой, боровой, только для фото, подосиновики 50 / 50. Гриба совсем мало, нужны дожди. Подписчица группы "Грибы и грибники СПб"

Ранее на Piter.tv: стало известно, каким будет грибной сезон в этом году в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб