Петербуржцы пожаловались на опасные сосульки под мостом

В социальных сетях автомобилисты Северной Столицы пожаловались на аварийную ситуацию, которая наблюдается под железнодорожным мостом на Ленинском проспекте. В сети они опубликовали снимок, на котором видно как с моста, прямо над машина, свисают сосульки.
Вот такие сосульки висят под жд мостом на Ленинском пр. Берегитесь
- написали пользователи.
В комментариях к посту петербуржцы посоветовали обратится в службу "112", а также сообщить о плохой работе уборщиков на странице Александра Беглова в социальных сетях.
Дело времени, оно упадет на машины...вопрос "когда"
- подметил один из комментаторов
Помимо этого пользователи рассказали о аналогичных сосульках у моста Александра Невского и у моста по улице Зольной.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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