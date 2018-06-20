Петербуржцы пожаловались на опасные сосульки под мостом

Сосульки создают опасность для жизни водителей и пассажиров.

В социальных сетях автомобилисты Северной Столицы пожаловались на аварийную ситуацию, которая наблюдается под железнодорожным мостом на Ленинском проспекте. В сети они опубликовали снимок, на котором видно как с моста, прямо над машина, свисают сосульки.

Вот такие сосульки висят под жд мостом на Ленинском пр. Берегитесь

- написали пользователи.

В комментариях к посту петербуржцы посоветовали обратится в службу "112", а также сообщить о плохой работе уборщиков на странице Александра Беглова в социальных сетях.

Дело времени, оно упадет на машины...вопрос "когда"

- подметил один из комментаторов

Помимо этого пользователи рассказали о аналогичных сосульках у моста Александра Невского и у моста по улице Зольной.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"