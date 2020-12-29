Петербуржцев возмутили ошибки на информационных стендах в Шуваловском парке

Некоторые из ошибок красуются на стендах с 2017 года.

Жители Выборгского района Петербурга возмутились ошибками на информационных стендах в Шуваловском парке. Жалобы на орфографические и фактологические ошибки появились в паблике "ВКонтакте", посвященном парку.

По словам администрации группы, неграмотные стенды стоят в парке с 2017 года, с тех же пор внимательные горожане пытались добиться от районной администрации исправления ошибок и перевыпуска информационных щитов. Однако, как выразились в паблике, "воз и ныне там".

Среди возмутивших петербуржцев ошибок оказались "окреСНОсти" без буквы "т", неверная дата начала строительства усадьбы Шувалова, отсутствие титула графов рядом с фамилией Шуваловых, не все из которых были удостоены этого титула. Также любители истории отметили, что фактологическая ошибка коснулась и "перепланировки" парка, которая на деле была просто расширением, даты появления в Большом дворце института токов высокой частоты, заключенного в кавычки Парголово и ряда других фактов.

Ранее мы писали, что музеи Петергофа вернулись к работе в привычном режиме.

Фото: ВКонтакте / Шуваловский парк