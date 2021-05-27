Петербуржцы покорили TikTok своим котом-"демоном"

Кот регулярно устраивает дома погром: лазит по антресолям, сбрасывает с полок книги, нажимает на кнопки клавиатуры, включая компьютер, и царапает монитор.

Петербуржцы Валерия и Дмитрий Козловы обзавелись полумиллионной аудиторией в TikTok, выкладывая забавные видео с котом Шелдоном – главным "демоном" дома.

Кот тайской породы является родственником своенравных сиамцев. Историки считают, что животные этой породы были настолько воинственны, что могли охранять буддистские храмы. Шелдон, чувствуя зов предков, регулярно устраивает дома погром: лазит по антресолям, сбрасывает с полок книги, нажимает на кнопки клавиатуры, включая компьютер, и царапает монитор.

У аккаунта Sheldon.and.Leya в TikTok (Лея – еще один питомец петербуржцев, очаровательная такса) уже 539,9 тысяч подписчиков. Еще 18,1 тысяч наблюдают за шкодником в Instagram. Каждое видео собирает не менее 70 тысяч просмотров.

Ранее мы писали, что автослесарь из Петербурга гуляет по городу с кошкой и вороной.

Видео: TikTok / Sheldon.and.Leya