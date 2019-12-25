Петербуржцы поедут на работу на велосипеде 14 февраля

Мероприятие проходит в Северной столице трижды за год.

В День святого Валентина организаторы акции "На работу на велосипеде" призвали петербуржцев отказаться от четырехколесного транспорта и выбрать более мобильный способ передвижения. Акция проходит в городе уже в 17-й раз, а проходит трижды в год – зимой, весной и осенью.

В этот раз горожанам пообещали подарить по банке брусничного варенья для горячего морса после поездки по морозу. Подробности акции может узнать на странице проекта "ВКонтакте".

Ранее Piter.TV подводил итоги года велосипедного сообщества Петербурга.

Фото: Pixabay