Петербуржцы подали в суд на ИКМО "Пулковский меридиан"и "Новоизмайловское"

Трое кандидатов на пост муниципальных депутатов считают, что ИКМО нарушает закон.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск местного жителя, который выступает против нарушений ИКМО "Пулковский меридиан". Активист требует обязать ответчика сделать его кандидатом на муниципальных выборах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Мужчина объясняет, что ранее ИКМО отказала ему в регистрации из-за недействительных подписных листов. Чиновники объяснили, что в них было неверно указано наименование округа. Инцидент произошел еще 6 июля.

Недовольный гражданин обращает внимание на то, что согласно закону в макете подписного листа может указываться или номер, или название округа. Он верно указал номер, но ИКМО показалось это недостаточным.

Также в судебную инстанцию обращались трое петербуржцев, требовавших зарегистрировать их кандидатами, но уже от МО "Новоизмайловское". Они рассказали, что пытались подать документы в последний день подачи документов, но двери ИКМО оказались закрыты.

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Фото: Piter.tv