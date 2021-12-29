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Двух петербуржцев не пустили в суд по делу об отмене QR-кодов из-за отказа надеть маску
Сегодня, 16:22
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Двух петербуржцев не пустили в суд по делу об отмене QR-кодов из-за отказа надеть маску

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Следующее заседание назначено на 21 января.

В Санкт-Петербургском городском суде состоялось очередное заседание по иску против введения QR-кодов в общественных местах. Об этом 17 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К одному из исков хотели присоединиться еще 27 человек, однако суд отказал. Истец Волков приложил к заявлению экспертное заключение и попросил его учесть. В нем говорится о том, что "статистические сведения, которые легли в основу принятия правительством решения о введении оспариваемых ограничительных мер, содержат недостоверные сведения о фактическом росте заболеваемости ковидом". Суд приобщил заключение к материалам дела. 

Мужчина также возмутился тому, что не может посетить цирк или водный аттракцион в ночное время в соответствии с ограничительными мерами.

Двоих истцов не пустили в суд из-за отказа надеть маску. Следующее заседание состоится 21 декабря. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудников Балтийского завода предупредили о входе только по QR-коду. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, коллективный иск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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