Они просят отменить закон.

Петербуржцы подали коллективный иск против закона о комплексном развитии территорий. В среду, 17 августа, стало известно о том, что исковое заявление принято к производству.

В роли ответчиков выступают губернатор Петербурга и правительство Петербурга. Граждане просят признать недействительным действие Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 444-59 "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге". По мнению жителей, закон не соответствует Конституции РФ, Градостроительному комплексу и Уставу Петербурга.

Активисты отмечают, что каждый желающий может присоединиться к коллективному иску без "лишних формательностей".

Ранее вице-губернатор Николай Линченко ответил на вопросы о предстоящий реновации. Он подчеркнул, что она будет осуществляться только по желанию жильцов. Их мнение будут спрашивать на разных этапах.

Фото: Piter.tv