Вице-губернатор Линченко: при расселении переезд будет возмещаться по рыночной цене

По словам чиновника, жители смогут отказаться от КРТ даже на последних этапах.

У властей Петербурга пока нет конкретных планов по старту реновации. Об этом вице-губернатор Николай Линченко заявил в интервью "Фонтанке". На данный момент ни один район не включали в комплексное развитие территорий жилой застройки.

Если дом станет участником КРТ, то собственникам и арендаторам возместят стоимость жилья по рыночной стоимости. Стоимость упущенной выгоды, например, если помещение сдавалось в аренду, тоже будет возмещена. Кроме того, в планах возместить расходы на временную аренду другого жилья. При оценке будут учитываться ремонт, качественные характеристики, местоположение. Оценку будут оплачивать не жители дома, скорее всего, это будет инвестор. На данный момент потенциальный круг инвесторов еще не определялся.

По словам Линченко, у жителей будет возможность отказаться от участия в КРТ, даже если уже проголосовали за. Их мнение будут спрашивать на каждом этапе. Вице-губернатор напомнил, что под реновацию попадут только панельные дома 1957-1970 годов постройки.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга